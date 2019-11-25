Родился создатель первого в мире автомобиля

Фото: Alexander Migl

25 ноября 1844 года родился Карл Бенц - изобретатель первого автомобиля.

После окончания начальной школы Карл Бенц учился в техническом лицее, а также факультете технической механики в университете. Некоторое время работал на различных машиностроительных фирмах. После увлекся идеей создания самоходного экипажа. Для этого решил усовершенствовать двигатель Отто.

Чтобы иметь необходимые средства для экспериментов, вместе с компаньоном открыл мастерскую по производству запасных частей. Все деньги Бенц тратил на создание нового двигателя, что сильно раздражало его партнера. После выгодной женитьбы все приданое также потратил на конструирование двигателя. Окончил его в 1879 году.

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Через шесть лет появился первый трехколесный автомобиль "Benz Patent-Motorwagen". Бенц самостоятельно разработал все узлы, решив при этом множество технических проблем. Новинку наградили золотой медалью на выставке в Мюнхене, однако успехом она не увенчалась.

Прибыль и всеобщее признание в Карла Бенца пришло в начале 90-х годов с четырехколесными моделями Victoria и Velo. В этот период популярность автомобильной марки определялась благодаря победам в гонках. Поэтому Бенц строил рекордные автомобили, которые способствовали ростом продаж.

28 июня 1926 компания Карла Бенца "Benz & Cie" и DMG Готтлиба Даймлера объединились, образовав компанию "Daimler-Benz", переименовав все свои автомобили в "Mercedes Benz" в честь лучшей модели DMG 35-сильной "Mercedes" 1902 выпуска.