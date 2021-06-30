Резкие скачки и высокая скорость - под Киевом состоялись международные мотогонки

Фото: Владимир Мукан

В Буче Киевской области состоялся второй этап Открытого личного первенства Спортивно-технического клуба "Сона" по мотокроссу.

Заезды проходили на специально оборудованной трассе по ул. Промышленная.

К участию допустили практически все классы, кроме квадроциклов и мотоколясок, - до 50 см куб, 65 см куб, 85 см куб, МХ1, МХ2, Хобби МХ1, Хобби МХ2, "Ветеран", "Новичок" и др. В гонках приняли участие 119 спортсменов из Украины, Беларуси, Румынии и Молдовы.

Автор: Владимир Мукан Мотогонки в Буче Киевской области

"Было немало спортсменов, соревнования удались. Правда, погодные условия вносили свои коррективы. Было все: и жара, и дождь с молниями. Однако это не помешало проведению соревнований, а, наоборот, сделало их более интересными и более захватывающими", - сказал Gazeta.ua организатор мероприятия Александр Пащинский. - Третий этап соревнований состоится 17 июля ".

Чемпионат мира по мотокроссу среди экипажей, который должен был проходить в Украине, перенесли с этого года на 2022. Причина - пандемия коронавируса.