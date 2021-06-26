Рев двигателей, море мотоциклов и выступления музыкальных групп - стартовал Moto Open Fest

Фото: Владимир Мукан

В Киеве начался Moto Open Fest - всеукраинский фестиваль развития мотоциклетной культуры, мотоспорта, популяризации безопасности дорожного движения и музыки.

Организаторами являются Федерация мотоспорта города Киева и команда Atlas Weekend под эгидой Киевской городской государственной администрации.

Мероприятие стартовало недалеко от Европейской площади под аркой Дружбы народов. Там под сферическими палатками выставили мототехнику различных производителей и классов. Также установили сцену с экраном. На ней виступала со своими треками DJ Юлиана Стус. На мероприятие приехали десятки мотоциклов и представителей мотоциклетных клубов.

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Мероприятие будет проходить 3 дня в различных локациях. Он будет включать в себя мотовыставка BikeLand мото тюнинг-шоу, соревнования на хард эндуро для ATV / UTV, кубок кастомайзингу, BMW GS Motorancho шоу, гидроквест на Днепре, рок-концерт и многое другое.

Территориально фестиваль будет проходить на нескольких локациях - под аркой Дружбы народов, в парке "Муромец" и в Х-парке. Вход свободный.

Для гостей будут выступать группы "беz Ограничений", "Ляпис-98", "Мачете", "Друга Рика", "Скрябин", "Тартак", "Моторола", "Prime Orchestra" и другие.

В конце мая состоялся крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand. В нем приняли участие более полутысячи единиц техники