Renault выпустит компактный кроссовер HBC

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Автокомпания Renault планирует представить бюджетный кроссовер HBC. Машина построена на базе небольшого кроссовера Renault Triber.

Вероятно, базовую версию нового кроссовера укомплектуют 1-литровым двигателем и 5-ступенчатой ​​"ручной" коробкой передач. Дороже версии модели оснастят силовым агрегатом с турбонаддувом и автоматической коробкой передач.

Длина транспортного средства составит четыре метра.

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Сейчас отсутствуют точные факты относительно разницы между HBC и уже выпущенным для рынка Индии Triber-ом. Возможно, это похожая машина, но ориентирована на более широкий рынок.

По словам представителей компании, Renault HBC планируют сделать конкурентом для Suzuki Vitara Brezza и Hyundai Venue.

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