 
Ексклюзивы
1/5
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 5553
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 4041
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1593
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3060
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 585
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6912
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 711
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3186
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3367
Фото
Все фото
5
13
29
19
21
Редкое авто Mercedes выставили на продажу
Редкое авто Mercedes выставили на продажу
Созданный удовлетворять амбиции - как рекламируют Audi Q3
Созданный удовлетворять амбиции - как рекламируют Audi Q3
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
От &quot;горбатого&quot; до &quot;ушастого&quot;: как рекламировали &quot;Запорожец&quot;
От "горбатого" до "ушастого": как рекламировали "Запорожец"
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Видео
Все видео
Владельцы евроблях выдвинули новые требования
Владельцы евроблях выдвинули новые требования
Водители игнорируют парковочные карманы
Водители игнорируют парковочные карманы
Показали, как правильно пользоваться парковочными "карманами"
Показали, как правильно пользоваться парковочными "карманами"
115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было
115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было
Как разбивается самый популярный среди европейцев электромобиль
Как разбивается самый популярный среди европейцев электромобиль
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 675
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4662
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 990
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4752
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3735
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
Просмотров: 72
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
четверг, 26 июля 2018 16:52

Редкое авто Mercedes выставили на продажу
5

  Комментировать

На аукцион Sotheby's выставят редкий дорожный спортпрототипе Mercedes-Benz. Фото: Ракурс
На аукцион Sotheby's выставят редкий дорожный спортпрототипе Mercedes-Benz. Фото: Ракурс
На аукцион Sotheby's выставят редкий дорожный спортпрототипе Mercedes-Benz. Фото: Ракурс
На аукцион Sotheby's выставят редкий дорожный спортпрототипе Mercedes-Benz. Фото: Ракурс
На аукцион Sotheby's выставят редкий дорожный спортпрототипе Mercedes-Benz. Фото: Ракурс

Редкий дорожный спортпрототип Mercedes-Benz выставили на продажу.

Лот представлен аукционным домом Sotheby's. Авто в полностью оригинальном состоянии, сохранилось даже заводская покраска и родной двигатель, передает "Ракурс".

Пробег автомобиля 1998 года - 1,5 тыс. км. Заявленная цена лота - около 140 млн грн.

Всего было собрано 26 идентичных экземпляров Mercedes-Benz AMG CLK GTR на немецком заводе в Аффальтербаха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый выгодный электромобиль

Спортпрототип обладает 6,9-литровым двигателем мощностью в 612 лошадиных сил и 775 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч у суперкара занимал 3,5 с, а его максимальная скорость - 335 км/ч.

В отличие от гоночных аналогов, дорожные CLK GTR значительно комфортнее - их оборудовали кондиционером и антиблокировочной системой.

Киеве продают Aston Martin за 117 млн ​​грн. За такую ​​стоимость можно приобрести 167 квартир на окраине Киева. Автомобиль 2017 выпуска. Машина двухместная с роботизированной коробкой передач и на 812 л.с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Редкое авто Mercedes выставили на продажу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

О чем в своих концепциях заявил миру психолог Карл Юнг

"Забыли свой язык" - украинцев назвали румынами

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 150470
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 47345
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 43136
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 32693
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 21659
Больше всего комментируют
61
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
16
Германия начала строительство "Северного потока-2"
8
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
6
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
3
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
Голосов: 8840
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua