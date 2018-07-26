Редкое авто Mercedes выставили на продажу

Редкий дорожный спортпрототип Mercedes-Benz выставили на продажу.

Лот представлен аукционным домом Sotheby's. Авто в полностью оригинальном состоянии, сохранилось даже заводская покраска и родной двигатель, передает "Ракурс".

Пробег автомобиля 1998 года - 1,5 тыс. км. Заявленная цена лота - около 140 млн грн.

Всего было собрано 26 идентичных экземпляров Mercedes-Benz AMG CLK GTR на немецком заводе в Аффальтербаха.

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Спортпрототип обладает 6,9-литровым двигателем мощностью в 612 лошадиных сил и 775 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч у суперкара занимал 3,5 с, а его максимальная скорость - 335 км/ч.

В отличие от гоночных аналогов, дорожные CLK GTR значительно комфортнее - их оборудовали кондиционером и антиблокировочной системой.

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