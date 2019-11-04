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понедельник, 04 ноября 2019 13:03

Разработали "деревянный" суперкар
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Японский суперкар с наноцеллюлозних волокон
Фото: Motor1
Японский суперкар с наноцеллюлозних волокон
Японский суперкар с наноцеллюлозних волокон
Японский суперкар с наноцеллюлозних волокон
Японский суперкар с наноцеллюлозних волокон

Японии создала скоростной автомобиль Nano Cellulose Vehicle из материалов растительного происхождения.

Транспортное средство с наноцеллюлозних волокон представило Министерство окружающей среды Японии, сообщает Motor1.

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Для изготовления материала можно использовать древесину и отходы сельскохозяйственного производства.

Автомобиль с наноцеллюлозних волокон расходует меньше топлива. В случае применения электромотора машина получает больший запас хода. Новый материал в пять раз легче и прочнее, чем сталь.

Применение наноцеллюлозних волокон уменьшает количество углерода, который попадает в атмосферу при производстве традиционных машин.

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