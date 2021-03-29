Японский автопроизводитель Fomm работает над созданием электромобиля для краткосрочной аренды автомобиля. Его стоимость составит $ 25 тыс., примерно 699 тыс. грн.

Автор: AMPERCAR Разрабатывают электрокар, который сможет передвигаться по воде

Уникальность модели заключается в том, что она сможет передвигаться на поверхности воды, информирует AMPERCAR.

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Автопроизводитель планирует представить улучшенную версию электромобиля, который сможет преодолевать броды, а также передвигаться по воде.

Модель рассчитана на 5 человек, а предельная скорость электромобиля составляет 80 км/ч. Этот электрокар остается особенно привлекательной покупкой для сервисов краткосрочной аренды автомобиля.

Канадская фирма Daymak работает над созданием трехколесного электромобиля, который должен стать самым быстрым в мире.