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четверг, 18 февраля 2021 12:44

Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет

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Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет фото: Terrafugia

В США презентовали автомобиль Terrafugia Transition, который может превращаться в самолет. Он разгоняется до 160 км/ч на высоте 3 тыс. м.

Авто получило сертификат летной годности Special Light-Sport Aircraft от FAA, информирует Daily Mail.

От вождения до полета можно перейти менее чем за минуту, взлетая и приземляясь в небольших аэропортах или на шоссе.

Транспортное средство оснащено 100-сильным двигателем Rotax 912iS Sport. Он может работать либо на бензине премиум-класса, или на авиационном топливе 100LL.

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Двухместное авто имеет гидравлические дисковые тормоза четырех колес, жесткий каркас безопасности из углеродного волокна и парашют.

Полноценная воздушно-дорожная гибридная модель автомобиля запланирована на 2022 год. Пока что доступны летные модели, работающие на газе или авиационном топливе.

Владельцам летающего автомобиля нужны не только водительские права, но и свидетельство спортивного пилота.

Закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения приравнял цифровые права в приложении "Дія" к бумажным.

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18
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