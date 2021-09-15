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среда, 15 сентября 2021 14:24

Растаможить авто можно будет через "Дію"

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Растаможить авто можно будет через &quot;Дію&quot;
За прошедший месяц украинцы зарегистрировали 51,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Фото: radiosvoboda.org

Кабинет министров упрощает процедуру таможенного оформления транспортных средств. Это можно будет сделать через портал "Дія".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 15 сентября.

"Мы планируем сделать возможным растаможивание транспортного средства через "Дію". Принимаем постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта. Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление вашего авто в автоматическом режиме", - анонсировал Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что такая процедура сделает невозможной коррупцию во время процедуры растаможивания.

Правительство представило "Дію" в сентябре 2019-го. В первой версии приложения были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов. Перечень услуг постоянно расширяют. В частности, в приложении можно получить Covid-сертификат. Планируют подключить к "Дії" пенсионные удостоверения и запустить возможность получить пенсию.

По данным Министерства цифровой трансформации, услугами и документами в приложении или на портале "Дія" пользуется каждый четвертый украинец.

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