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вторник, 16 февраля 2021 22:30

Рада приравняла права в приложении "Дія" в бумажным

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Рада приравняла права в приложении &quot;Дія&quot; в бумажным
Закон об усилении штрафов утвердил электронные права. Фото: УНИАН

Закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения приравнял цифровые права в приложении "Дія" к бумажным.

Водитель имеет право показать в приложении водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования для подтверждения своей личности и права на вождение.

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Юридическую силу этих документов ранее определяло постановление Кабинета министров.

Минимальный штраф за наиболее распространенные нарушения на дороге подняли до 510 грн. Верховная Рада во 2-м чтении приняла соответствующий законопроект. Документ поддержали 325 парламентариев. Взыскание в 510 грн ввели за непристегнутый ремень; отсутствие шлема у мотоциклиста; неосветлённый номерной знак; разговор по телефону за рулем без гарнитуры; нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора.

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