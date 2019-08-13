Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль

Фото: Национальная полиция

11 августа в Днепре пять местных жителей совершили стрельбу по чужой машине.

Инцидент произошел на ул. Баженова около 23:00. После стрельбы, мужчины скрылись с места событий на BMW Х5, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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В результате люди не пострадали. Полицейские нашли пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы. Оружие с места стрельбы изъяли и направили на экспертизу.

Подозреваемых задержали. Ими оказались мужчины в возрасте от 20 до 31 года. Двум из них вручено подозрение в совершении преступления за хулиганство, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленников, совершившие стрельбу под Киевом, арестовали без залога.