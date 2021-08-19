Провоцирует на маневры и имеет цену бюджетного седана - как едет новый Opel Corsa

Фото: Владимир Мукан

Новый Opel Corsa продают в Украине с прошлого года. Это шестое поколение модели. Она имеет примерно те же габариты, что и предыдущее поколение, но стилистически новинка стала иной.

В Украине Corsa стоит от 428 тыс. грн. Чтобы ближе познакомиться с ней, берем хэтчбек на тест-драйв.

Знакомство

Модель Corsa появилась в 1982 году. В то время большинство европейских производителей запускали в серию небольшие переднеприводные хэтчбеки. Обычно такие недорого стоили и были удобными для поездок в крупных городах.

Corsa 1990-х практически ежегодно входит в "десятку" самых популярных машин Европы. За все время было продано более 13 млн авто этой модели. Кстати, из всех Opel доля продаж Corsa занимает более 25%.

Нынешнее шестое поколение модели построено на платформе PSA CMP. Такую же имеет "Пежо 2008", "Пежо 208", "Ситроен С3", ДС3 и другие. Ее особенностью является то, что на этой базе можно создавать автомобили различного вида с бензиновыми, дизельными и электрическими силовыми агрегатами.

От чего зависит цена?

В Украине хэтчбек продают с тремя вариантами бензиновых 1,2-литровых двигателей. Это может быть атмосферный силовой агрегат мощностью 75 лошадиных сил, турбированный на 100 л.с. или турбированный на 130 "лошадей". Самый слабый из этих двигателей комплектуют механической коробкой передач, в паре с турбированными идет 8-ступенчатый автомат.

Модель предлагается в трех комплектациях - "Эдишн", "Элеганс" и "Джиеслайн". В первом варианте хэтчбек продается за 428 тыс. грн. У нас на обзоре машина с мощным двигателем в линейке, панорманой крышей и большинством опций, как в "Джиеслайн". Стоимость самой дорогой комплектации - 635 тыс. грн.

Во всех комплектациях есть электрический усилитель руля, система мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, система экстренного торможения, система распознавания дорожных знаков, электроника, какая удерживает авто в своей полосе и много других полезных опций.

Дизайн

Стиль компактного хэтчбека производитель несколько изменил. Модель стала перекликаться с автомобилями высшего класса этого бренда. Например, лицевая часть подобна, как у "Инсигнии". Также дизайнеры добавили немало элементов, которые придают легковушке спортивный вид.

Резкие ребра жесткости на боковинах кузова придают машине динамики. А крыша черного цвета делает авто визуально легче. Однако так может выглядеть только машина в максимальной комплектации, эта опция доступна только для нее.

Корма хэтчбека перекликается с лицевой частью. Тоже есть подобные выштамповки в бампере. Если впереди у них установлены противотуманки, то сзади - катафоты. Интересно сделана эмблема. Она дополнительно служит ручкой для открывания багажника, под ней две кнопки - одна для срабатывания центрального замка, другая - для открытия пятой дверцы. Над задним номерным знаком находится широкоугольная камера на

180 градусов.

Колеса новинки - 16-дюймовые. Во всех комплектациях идут легкосплавные диски, но различных дизайнов и цвета. В максимальной комплектации авто комплектуют дисками черного цвета. Они придают модели агрессивности.

Клиренс у Corsa - 15 сантиметров. Важно, что губа переднего бампера установлена ​​выше стандартных бордюры. Следовательно, не затрагивает их во время парковки.

Передняя подвеска хэтчбека - макферсон. Задняя - полузависимая П-образная балка кручение.

Багажник

Крышка багажника открывается высоко. Это удобно для людей ростом более 190 сантиметров. С обеих сторон на внутренней части двери есть ручки-кармашки.

Но сам отсек в модели невелик - 309 литров до полки. Проем для вещей тоже узковат. Вместить сюда габаритный детский тележка или пару больших чемоданов будет сложно.

Фальш-пол выполнен качественно. Он толстый и жесткий, выполняет дополнительные роль плоскости, гасит шум и вибрацию. Под фальш-полом - докатка и домкрат. Еще что-то положить.

Салон машины

Все двери открываются широко. Удобно заходить в салон тучным людям. Настраиваю водительское кресло под себя, сажусь за ним на заднем диване.

С ростом 190 сантиметров на заднем ряду тесновато - колени упираются в сиденье, голова не выпрямляется. В тестовой машине в максимальной комплектации сзади установлены импульсные электростеклоподъемники - достаточно раз коснуться кнопки и стекло полностью опускается или поднимается. В базовой комплектации на заднюю дверь устанавливают механические стеклоподъемники.

За рулем

На месте водителя тесноты не ощущается. Торпеда сделана таким образом, что она по минимуму выступает. Поэтому здесь, в районе бардачка будет удобно и длинноногим людям. Торпеда слегка повернута к водителю, она сделана из качественных материалов. По центру - 10-дюймовый экран, на месте рычага коробки передач - манипулятор. Кстати, такой же установлен в "Пежо", "Ситроен", "ДС".

Между сиденьями есть подлокотник, который можно регулировать и использовать как дополнительный бардачок. Перед манипулятором переключения передач есть место для мобильного телефона. В нашей комплектации устройство можно заряжать бесконтактно.

Блок "климата" вынесли отдельно, а не интегрировали в этот экран. Так гораздо удобнее пользоваться в дороге.

Руль обтянут кожей со срезанным кругом обода внизу. С таким легче выходить из машины и тактильно контролировать угол поворота рулевого колеса. Панель приборов состоит из одного квадратного жидкокристаллического дисплея.

Сиденье удобное, с легкой боковой поддержкой, большим диапазоном регулировок. Однако женщинам с маникюром и тучным людям будет не очень удобно пользоваться шайбой регулировки наклона спинки сиденья. Например, в корейских и японских автомобилях устанавливают ручку, поднятием которой можно выбирать угол наклона спинки

Во время движения

Жму кнопку запуска двигателя, перевожу манипулятор коробки передач в "Драйв" и отправляюсь. Обзор с водительского места хороший. Зеркала хорошо охватывают пространство позади. Приятно, что в нашем авто установлены индикаторы мертвой зоны видимости. В городе благодаря ней легко заметить машины, которые не видны в зеркала. В центральное зеркало видно ситуацию на дороге хорошо, если опущены подголовники. В поднятом положении окна практически не видно.

Подвеска машины - упругая, работает тихо. Дает хороший обратную связь от дороги. Коробка передач работает незаметно - она ​​удачно выбирает передачи, переключает их без рывков и не шумит.

Управлять машиной приятно, у него острое рулевое. А 130-сильный турбодвигатель живо разгоняется. До 100 км / ч авто ускоряется за 8,7 секунд. Настройка подвески, руля провоцируют водителя на разгоны и маневры.

У манипулятора коробки передач есть регулятор режимов езды. Как и в большинстве машин, можно выбрать экономичный, нормальный и спортивный. Интересно, что даже в экономичном режиме машина не становится слишком медленной. Есть система страт-стоп, глушит двигатель во время непродолжительных остановок. Кстати, настроена она хорошо. Делает это в нужные моменты. При пропуске пешеходов не запускается.

Если ездить 90 км/ч и не попадать в пробки, то на 100 километров идти около 4,5 литров горючего. Если проходить это расстояние в эко-режиме можно сэкономить и больше.