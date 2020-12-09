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среда, 09 декабря 2020 19:33

Продолжили возможность показывать водительские права в телефоне

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Продолжили возможность показывать водительские права в телефоне
Действие закона продлили на 10 месяцев. Фото: zn.ua

Правительство продлило действие водительских прав в приложении "Дія" до 29 ноября 2021 года.

Экспериментальный проект должен был длиться до 29 ноября 2020 года. Но согласно действующему законодательству Кабмин имеет право внедрять эксперименты в сферах своей ответственности не более чем в течение двух лет. Поэтому его продлили, сообщает Укринформ.

Украинцы смогут дольше предъявлять электронные удостоверения и справки о регистрации транспортного средства в течение 10 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В приложении "Дія" появились свидетельства о рождении ребенка

Правительство разрешило применение электронного удостоверения водителя 23 октября 2019.

Министерство цифровой трансформации планирует запустить багбаунти для белых хакеров, чтобы найти уязвимости приложения "Дія". Призовой фонд - $ 35 тыс. или 1 млн грн, написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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