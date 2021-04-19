Презентовали Nissan X-Trail нового поколения

Фото: Nissan

Сегодня в Шанхайском автосалоне представили четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail. Еще в июле 2020 года показали брата-близнеца X-Trail для американского рынка - Nissan Rogue.

Его длина равна 4648 мм, колесная база насчитывает 2706 мм. Такие габариты присущи и новому X-Trail, сообщает InfoCar.

Кроссовер получил двухлитровый VC-Turbo, который оснащен системой изменения степени сжатия в цилиндрах. Его отдача составляет 204 л. c. и 300 Нм. Расход топлива составляет 5.8 л/100 км.

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Близнецы Rogue/X-Trail построены на модульной платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi под названием CMF-C, которая позволяет интегрировать альтернативные силовые установки.

В Китае кроссовер будут оснащать гибридной установкой e-Power. Принцип ее работы заключается в том, что ДВС выполняет роль источника получения электроэнергии, тогда как за движение отвечает исключительно электродвигатель.

На европейский рынок кроссовер X-Trail попадет летом 2022 года. Данных о цене на новый X-Trail пока нет.

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