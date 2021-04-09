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пятница, 09 апреля 2021 10:18

Презентовали электрическую пожарную машину

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Презентовали электрическую пожарную машину
Презентовали электрическую пожарную машину фото: az family

В американском штате Аризона состоялись демонстрационные заезды электрической пожарной машины. Над ее созданием работала компания Rosenbauer с участием одного из грузовых подразделений Volvo.

Сейчас машина проходит испытания, сообщает "Твоя машина".

Авто имеет два электродвигателя с отдачей в 490 л. с. и 50 тыс. Нм с двухступенчатой ​​коробкой на каждой оси. В состав силовой установки входит и относительно компактный дизель, что развивает 272 л. с. и работает как генератор. Его используют в том случае, когда нет возможности тратить время на зарядку аккумуляторов.

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Rosenbauer RT может служить источником питания. Эту опцию рекомендуют использовать в случае необходимости подключения электрического оборудования.

Планируют выпустить 3 варианта длины колесной базы - 2800 мм, 4100 мм и 4400 мм. Базовая модификация Rosenbauer RT весит 18 тонн, при длине в 7300 мм.

Стоимость авто составляет $1 млн, примерно 27 млн ​​780 тыс. грн. Цена является дороже чем на пожарные машины с ДВС, которые сейчас используют в экстренных службах США. Однако в эксплуатации, авто окажется заметно дешевле благодаря низкой стоимости обслуживания и меньшим затратам на топливо.

В Украине на продажу выставили ретро-автомобиль Ford Model 48 1935 года выпуска. За него хотят получить $60 тыс., это примерно 1 млн 662 тыс. грн.

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Дата
09
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