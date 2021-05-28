Представители Беларуси объяснили, что происходит с поставками бензина

Уменьшение поставок связано с ремонтом завода. Фото: pexels.com

Белорусская нефтяная компания не планирует прекращать поставки бензина А-95 в Украину.

Она может сократить объемы во время ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода, сказал LB.ua заместитель генерального директора БНК-Украина Сергей Мельник.

"Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется 1 июня. На другие продукты никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет", - заявил он.

На Мозырском НПЗ начинается капремонт с 1 июня. Объем экспорта снизят пропорционально загрузке, передает издание "Мозырский нефтепереработчик".

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Сроки ремонта и уровень загрузки завода в период его проведения не сообщается.

В июне Белорусская нефтяная компания не будет поставлять бензин марки А-95 для украинских контрагентов. Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также из-за неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после восстановления американских санкций.