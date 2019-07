Представили премиального конкурента Tesla, будет стоить меньше $40 тысяч

Американский стартап Fisker Inc. обнародовал тизер своего нового электрического кроссовера, который должен стоить меньше $40 тысяч.

Новый электрокар должен стать самым экологичным автомобилем в мире. По крайней мере так считает автомобильный дизайнер и глава Fisker Хенрик Фискер. Об этом менеджер сообщил в своем Twitter.

В перспективе машина может попробовать покункуруваты с кроссовером Tesla Model Y.

Хотя поспешные выводы делать не стоит. Электрокар от Fisker Inc. все же может стоить дороже конкурента от Tesla. Генрик Фискер заявил, что компания ориентируется на премиальный сегмент и многие технологии были взяты от братского стартапа по производству гиперкаров Karma.

We aim to make the world's most sustainable vehicle, the 2021 Fisker Electric SUV. Priced below 40,000. The interior (just saw prototype)is incredibly spacious for its segment with #recycled materials.

⁦@henrikfisker⁩ #fisker #climate #EVs #life #Sustainable #Automotive pic.twitter.com/7X0LxRCoph