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понедельник, 29 июля 2019 07:35

Представили премиального конкурента Tesla, будет стоить меньше $40 тысяч

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Представили премиального конкурента Tesla, будет стоить меньше $40 тысяч
Fisker Inc. обнародовал тизер своего нового электрического кроссовера. Фото: themanufacturer.com

Американский стартап Fisker Inc. обнародовал тизер своего нового электрического кроссовера, который должен стоить меньше $40 тысяч.

Новый электрокар должен стать самым экологичным автомобилем в мире. По крайней мере так считает автомобильный дизайнер и глава Fisker Хенрик Фискер. Об этом менеджер сообщил в своем Twitter.

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В перспективе машина может попробовать покункуруваты с кроссовером Tesla Model Y.

Хотя поспешные выводы делать не стоит. Электрокар от Fisker Inc. все же может стоить дороже конкурента от Tesla. Генрик Фискер заявил, что компания ориентируется на премиальный сегмент и многие технологии были взяты от братского стартапа по производству гиперкаров Karma.

Об этом сообщили на tsn.ua.

На авиационном шоу собрались производители экспериментальных самолетов. Показали, как будет выглядеть авиаперевозки через несколько лет.

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Дата
29
июля

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