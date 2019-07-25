Показали, как будут выглядеть автомобили будущего

На шоу показали летающие автомобили. Фото: ТСН

Автомобили будущего показали на шоу в Висконсине, США.

На авиационном шоу собрались производители экспериментальных самолетов. Показали, как будет выглядеть авиаперевозки через несколько лет, передает ТСН.

На шоу представили электрический одноместный автомобиль с вертикальным взлетом. Чтобы им управлять, не требуется лицензия пилота.

Летающий автомобиль начнут продавать в этом году. Цену пока не называют.

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Другая компания показала воздушно спортивное авто, способно разгоняться до 160 км/ч на земле и до 350 км/ч в полете. Стоить такой автомобиль будет $150 тыс.

Tesla обновила карту своих зарядок в мире после открытия первых станций со сверхмощными нагнетателями Supercharger V3 в Лас-Вегасе.