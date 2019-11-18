Представили электрический Ford Mustang Mach-E

Фото: media.ford.com

На автошоу в Лос-Анджелесе показали первый в истории Ford электрический кроссовер Mustang Mach-E.

Новинка станет одной из 14 электрифицированных Ford, которые появятся в Европе до конца 2020 года.

Автомобиль получил дизайн классического купе Mustang. Его оснастили двумя багажниками - спереди на 100 л, сзади на 402 л.

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Транспортное средство оборудовали информационно-развлекательной системой SYNC 4-го поколения с 15,5-дюймовым сенсорным дисплеем, системой голосового управления и беспроводным подключением смартфона с помощью приложений Apple CarPlay, Android Auto и AppLink.

В базовой комплектации электрокар сможет проехать без подзарядки 370 км. Авто получит электродвигатель мощностью 255 л. с. и будет стоить от $ 44 тыс.

Самая мощная версия Mustang Mach-E GT получит запас хода 380 км. Ее стоимость на официальном сайте Ford составляет $ 60,5 тыс. Рremium версия обойдется покупателям в $ 50,6 тыс. Она будет иметь запас хода 480 км.

На автошоу SEMA-2019 в США компания Roush Performance представляет свою самую мощную версию Ford Mustang.