Представили беспилотник для Олимпиады-2020

Фото: Toyota

Электромобиль получил четвертый уровень автопилота.

Беспилотник e-Palette от японской компании Toyota представили на 46-м Токийском автосалоне, передает Associated Press.

Шаттл может передвигаться без вмешательства человека в пределах известной территории. Транспортное средство должно курсировать по заданному маршруту вокруг места, где будут проходить Олимпийские игры.

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Одновременно беспилотник может перевозить до 20 пассажиров, включая водителя, который будет страховать автопилот. Кроме этого, он вмещает до четырех паралимпийцев в инвалидных колясках и еще семь человек.

Максимальная скорость беспилотника - 19 км/ч. Запас хода - 150 км.

Suzuki представила беспилотную "комнату на колесах". Автомобиль получил искусственный интеллект.