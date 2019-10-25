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понедельник, 28 октября 2019 07:25

Представили беспилотник для Олимпиады-2020
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Toyota e-Palette - беспилотник для Олимпиады-2020 в Японии
Фото: Toyota
Toyota e-Palette - беспилотник для Олимпиады-2020 в Японии
Toyota e-Palette - беспилотник для Олимпиады-2020 в Японии
Toyota e-Palette - беспилотник для Олимпиады-2020 в Японии

Электромобиль получил четвертый уровень автопилота.

Беспилотник e-Palette от японской компании Toyota представили на 46-м Токийском автосалоне, передает Associated Press.

Шаттл может передвигаться без вмешательства человека в пределах известной территории. Транспортное средство должно курсировать по заданному маршруту вокруг места, где будут проходить Олимпийские игры.

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Одновременно беспилотник может перевозить до 20 пассажиров, включая водителя, который будет страховать автопилот. Кроме этого, он вмещает до четырех паралимпийцев в инвалидных колясках и еще семь человек.

Максимальная скорость беспилотника - 19 км/ч. Запас хода - 150 км.

Suzuki представила беспилотную "комнату на колесах". Автомобиль получил искусственный интеллект.

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