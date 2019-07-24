Правительство расширило перечень платных автономеров и выставило цены

Кабинет министров Украины расширил перечень платных номерных знаков на автомобили, и установил цены на них. Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины расширил перечень платных номерных знаков на автомобили и установил цены на них. Некоторые могут стоить 30 тыс. грн.

Сейчас возможность автомобилистов официально купить номерной знак с желаемой комбинацией цифр ограничено. Предусмотрена покупка только 18 комбинаций из 4-х одинаковых цифр подряд: 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 и в пределах от 0001 до 0009. Другие номера выдаются по обычной цене в простой последовательности, что приводит к коррупционной составляющей процесса.

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Теперь за номерной знак с 4-мя одинаковыми цифрами и последовательность в пределах от 0001 до 0009 нужно будет заплатить 30 тыс. грн. За "номер" из 4-х цифр, три из которых подряд одинаковые - 10 тыс. грн. Хотите цифры с двумя парами одинаковых - платите 10 тыс. грн. Хотите последовательные 0123 или 1234 - выложите 8 тыс. грн. За знак из 4-х цифр, три из которых одинаковы, но не подряд, надо отдать 4 тыс. грн. За знак из 4-х цифр, где первая и третья, а также вторая и четвертая или первая и четвертая или вторая и третья одинаковые, - 4 тыс. грн.

Выдача или замена всех указанных номеров из перечня для легковых автомобилей, принадлежащих органам государственной власти, будет стоить всего 300 грн.

Решение по этому вопросу приняли на очередном заседании правительства. Об этом сообщили на interfax.com.ua.

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