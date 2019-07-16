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вторник, 16 июля 2019 14:31

Правительство готовит приятость владельцам электромобилей

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Правительство готовит приятость владельцам электромобилей
Устройство електрозарядних станций на автозаправках хотят сделать обязательным Фото: 112 Україна

Проектирование електрозарядних станций на автозаправках хотят сделать обязательным.

Для этого Министерство регионального развития планирует изменить строительные нормы.

"Мы уже внесли изменения в строительные нормы об обязательном обустройстве електрозарядок на парковках. Сейчас же есть предложение об обязательном устройстве електрозарядних станций и на АЗС. Эксперты и специалисты по разработке ДБН сейчас активно изучают это предложение - внести новые изменения в соответствующие строительные нормы, чтобы на новых и реконструированных АЗС в обязательном порядке проектировались зарядки для электромобилей ", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

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С 1 июля 2019 вступили в силу изменения в строительные нормы по автостоянкам и гаражам. Согласно им, 5% машиномест новых или реконструированных парковок будут обязательно обустраивать електрозарядкамы.

В будущем эту норму будут увеличивать.

"Мы смотрим на перспективу, поэтому стараемся, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках были с електрозарядкамы.Также, чтобы их обустраивали на всех других общественных местах. В первую очередь, на автозаправках и возле жилых домов", - написал Лев Парцхаладзе.

Государственные строительные нормы - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

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16
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