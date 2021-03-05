4 марта компания Porsche AG представила новый внедорожник Taycan Cross Turismo. Авто отличается инновационным электрическим приводом с 800-вольтовой архитектурой.

Высоту салона для пассажиров заднего ряда увеличили на 36 мм, а объем багажного отделения теперь составляет 1200 л, сообщает для Gazeta.ua пресс служба компании.

Автор: Porsche Porsche презентовала электрический внедорожник

"В 2019 году после дебюта полностью электрического спорткара Porsche Taycan, мы заложили фундамент, - сказал Оливер Блюм, председатель Совета директоров Porsche AG. - Мы видим себя первопроходцами в сфере устойчивой мобильности. К 2025 году половина всех новых автомобилей Porsche будет иметь электрифицирован привод - полностью электрический или плагин-гибридный. В 2020 году один из трех автомобилей всех, которые мы поставляли в Европу, имел электрический силовой агрегат. С Taycan Cross Turismo мы делаем еще один важный шаг в этом направлении".

Автор: Porsche Porsche презентовала электрический внедорожник

4 модификации Taycan Cross Turismo будут доступны непосредственно в момент выхода модели на рынок. Аккумуляторная батарея Performance Battery Plus с общей емкостью 93,4 кВт·ч всегда есть в стандартной комплектации. Модельный ряд состоит из следующих модификаций:

Taycan 4 Cross Turismo мощностью 280 кВт (380 л. с.), Кратковременное увеличение мощности до 350 кВт (476 л. с.) Для системы контроля запуска, ускорения 0-100 км/ч за 5,1 с. Доступный запас хода на одном заряде (WLTP) составляет 389-456 км.

Taycan 4S Cross Turismo мощностью 360 кВт (490 л. с.), Кратковременное увеличение мощности до 420 кВт (571 л. с.) Для системы контроля запуска, ускорения 0-100 км/ч за 4,1 с. Запас хода на одном заряде (WLTP) составляет 388-452 км.

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Taycan Turbo Cross Turismo мощностью 460 кВт (625 л. с.), Кратковременное увеличение мощности до 500 кВт (680 л. с.) Для системы контроля запуска, ускорения 0-100 км/ч за 3,3 с. Доступный запас хода на одном заряде (WLTP) составляет 395-452 км.

Taycan Turbo S Cross Turismo мощностью 460 кВт (625 л. с.), Кратковременное увеличение мощности до 560 кВт (761 л. с.) Для системы контроля запуска, ускорения 0-100 км/ч за 2,9 с. Доступный запас хода на одном заряде (WLTP) составляет 388-419 км.

Внедорожник Taycan Cross Turismo появится на рынке Украины в июне 2021 года. Стоимость будет стартовать от 2 млн 892 тыс. 375 грн.

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