Porsche назвал дату презентации первого электромобиля Taycan

Фото: Auto24

4 сентября немецкая компания Porsche представит электрокар Taycan одновременно в Германии, Канаде и Китае.

Со слов компании до 100 км/ч электромобиль может разгоняться за 3,5 с. За 12 с он достигнет отметки 200 км/ч. Максимальная скорость - более 250 км/ч, передает Auto24.

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Porsche Taycan базируется на платформе Premium Platform Electric. Ее разработали специально для электромобилей. Запас хода в транспортного средства будет 500 км.

Благодаря 800-вольтовой высокоскоростной системе Taycan сможет зарядиться за 15 минут. Ожидается, что стоимость базовой комплектации электромобиля будет начинаться от $ 90 тыс.

Audi выпустит електрогиперкар RS e-tron за $ 220 тыс. В автомобиле могут использовать множество элементов электрокара Porsche Taycan.