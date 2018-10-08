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понедельник, 08 октября 2018 14:53

Porsche 911 Speedster станет серийным
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Porsche 911 Speedster. Фото: Авто 24
Porsche 911 Speedster. Фото: Авто 24
Porsche 911 Speedster. Фото: Авто 24
Porsche 911 Speedster. Фото: Авто 24
Porsche 911 Speedster. Фото: carclub.ru

Немецкий автопроизводитель Porsche представил концептуальный 911 Speedster.

Показаный на Парижском мотор-шоу концепт выпустят ограниченной партией, передает "Авто 24".

  Porsche 911 Speedster. Фото: carclub.ru
Porsche 911 Speedster. Фото: carclub.ru

У него 21-дюймовые колеса со скрещенными спицами, а также салон с черной кожей. Впервые эту модель компания представила в варианте Heritage 8 июня 2018 года в Цуффенхаузене.

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  Porsche 911 Speedster. Фото: carclub.ru
Porsche 911 Speedster. Фото: carclub.ru

Выпускать серийно начнут в 2019 году. Выпустят 1948 экземпляров в память о родстере Porsche 356 "№ 1", который получил допуск к эксплуатации 8 июня 1948 года.

Все кузовные детали и техника концепта и серийного 911 Speedster идентичны. Среди них - укороченная рама ветрового стекла с заниженным обтекателем и уменьшенными боковыми стеклами, а также заднее облицовки из углеволокна с двумя "горбами" за сиденьями. "Сердце" - шестицилиндровый оппозитный двигатель, развивающий мощность более 500 л. с. и раскручивается до 9 тыс. об/мин.

Компания Porsche показала обновленный кроссовер Macan. Информация о рестайлинг Macan пока не очень много, передает ММR. Ожидается, что автомобилю слегка "подтянут" внешность, добавять новую панель приборов и мультимедийную систему с увеличенным дисплеем. Также в конструкции машины увеличится количество используемого алюминия.

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