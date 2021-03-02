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вторник, 02 марта 2021 14:02

Показали уникальный "Запорожец", что не попал на конвейер

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В сети опубликовали фотографии модели "Запорожца", который так и не запустили в серийное производство. Его спроектировали и построили в начале 1960-х на автомобильном заводе в Запорожье - ЗАЗ.

Это был один из первых минивэнов в мире. Модель была собрана в одном экземпляре и так и не стала серийной, информирует "Твоя машина".

Автор: "Твоя машина"
  Показали уникальный "Запорожец", что не попал на конвейер
Показали уникальный "Запорожец", что не попал на конвейер

Необычный автомобиль построили на основе серийного и популярного в то время "Запорожца". Под капотом минивэн имел четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением мощностью 27 л. с.

Автор: "Твоя машина"
  Показали уникальный "Запорожец", что не попал на конвейер
Показали уникальный "Запорожец", что не попал на конвейер

Предполагалось, что в машине смогут расположиться 6 человек на 2 рядах сидений. Кроме того, пассажирские кресла можно было складывать и перевозить грузы.

 

В Германии сдадут в эксплуатацию водный поезд Coradia iLint. Тестирование начнут в мае 2021 года на сети железной дороги Zollernalbbahn, которая расположена на юго-западе страны.

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