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пятница, 21 февраля 2020 05:25

Показали первый дизельный легковой автомобиль
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Mercedes-Benz 260 D
Фото: AutoWP.ru
Mercedes-Benz 260 D
Mercedes-Benz 260 D

21 февраля 1936-го представили первый в мире серийный легковой дизель Mercedes-Benz 260 D.

Машину показали на Берлинской автомобильной выставке. Четырехцилиндровый мотор объемом 2545 куб. см развивал 45 л.с. при 3000 об/мин.

Мотор оснастили системой впрыска фирмы Bosch. Таким образом, автомобиль тратил на треть меньше топлива, чем бензиновая модель той же мощности.

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Сначала Mercedes-Benz 260D выпустили из шестиместным кузовом ландо. Первые серийные партии использовали в такси. В свободную продажу они не поступали.

Благодаря экономичному двигателю, машине прощали, что она едва набирала скорость 95 км/ч и с трудом выезжала на крутые подъемы.

Один из сохранившихся экземпляров Mercedes-Benz 260 D можно увидеть в музее Mercedes-Benz в немецком Штутгарте.

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Дата
21
февраля

Показали первый дизельный легковой автомобиль

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