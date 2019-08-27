Показали новые электрические внедорожники Bollinger Motors

Фото: из открытых источников

Компания Bollinger Motors обнародовала фото первых электрокаров марки. Это пикап B2 и внедорожник B1.

Электромашины созданные для фермеров, предпринимателей, а также для автомобилистов, которые часто ездят по бездорожью.

В компании сообщили, что авто оснастили сдвоенным мотором и полным приводом. Пикап и внедорожник имеют гидропневматическую подвеску, аккумуляторную батарею на 120 кВт*ч и большое переднее багажное отделение.

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Машины оборудованы запатентованными проходными дверями для перевозки длинных предметов.

Официальная презентация автомобилей запланирована на сентябрь 2019 года. Об этом сообщили на tsn.ua.

Показали кемпер с жилой капсулой-катером на одной платформе.