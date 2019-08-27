Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто

Показали кемпер с жилой капсулой-катером на одной платформе.
Оригинальное инженерное решение реализовано на базе переднеприводного минивэна Ford Econoline.
В заднюю часть минивэна "вмонтировали" моторную лодку с жилой зоной. В общем, все транспортный комплекс формирует гармоничную конструкцию. Фургон остается на суше, а катер отделяется и спускается на воду. Водный транспорт спускают на воду с помощью лебедки.
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В плавательном автодоме есть кухня с холодильником, плитой, микроволновой печью, кондиционер, санузел и диваны-кровати.
Необычную машину создала канадская компания Highway Boaterhome Inc. Организация делала такой транспорт на базе Econoline до 1996 года.
Об этом сообщили на tsn.ua.
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