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вторник, 27 августа 2019 13:19

Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто

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Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Показали кемпер с жилой капсулой-катером на одной платформе. Фото: из открытых источников

Показали кемпер с жилой капсулой-катером на одной платформе.

Оригинальное инженерное решение реализовано на базе переднеприводного минивэна Ford Econoline.

В заднюю часть минивэна "вмонтировали" моторную лодку с жилой зоной. В общем, все транспортный комплекс формирует гармоничную конструкцию. Фургон остается на суше, а катер отделяется и спускается на воду. Водный транспорт спускают на воду с помощью лебедки.

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В плавательном автодоме есть кухня с холодильником, плитой, микроволновой печью, кондиционер, санузел и диваны-кровати.

Необычную машину создала канадская компания Highway Boaterhome Inc. Организация делала такой транспорт на базе Econoline до 1996 года.

Об этом сообщили на tsn.ua.

В Дании электрический паром совершил первый коммерческий рейс.

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