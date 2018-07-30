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вторник, 31 июля 2018 07:25

Показали лимитированную версию гоночного авто Lamborghini

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Представили лимитированную версию гоночного купе Huracan Super Trofeo Evo.

Автомобиль выпустили к 10-й годовщине монокубка Lamborghini Super Trofeo, передает Аvtoblog.

Машина получила особую окраску кузова, дополнительное оснащение и стала немного мощнее. Дебют спецверсии произошел во время парада перед марафоном "24 часа Спа".

По замыслу производителя, дизайн Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition должен подчеркнуть гоночные достижения марки. В качестве основного цвета использовали матово-серые, аэродинамические элементы выделеные зеленым глянцем. Через переднюю часть машины, крышу и задний воздухозаборник проходит трехцветная полоса, символизирующая итальянский флаг.

  Показали лимитированную версию гоночного авто Lamborghini. Фото: автоблог
Показали лимитированную версию гоночного авто Lamborghini. Фото: автоблог

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В оснащение входит табличка с указанием номера суперкара в серии, сертификат, подписанный главой Lamborghini Стефано Доменикали, техническим директором Маурицио Реджани и главой Lamborghini Motorsport Джорджио Санна, а также специальный гоночный костюм OMP.

Лимитированный Huracan Super Trofeo Evo оснащен 5,2-литровым двигателем V10, отдача которого увеличена с 620 до 630 лошадиных сил. Тяга на задние колеса подается через шестиступенчатую секвентальную коробку X-Trac, а в список оборудования входит антиблокировочная система тормозов Bosch Motorsport, антипробуксовочная система Motec и шины Pirelli P Zero DHD2.

  Показали лимитированную версию гоночного авто Lamborghini. Фото: автоблог
Показали лимитированную версию гоночного авто Lamborghini. Фото: автоблог

Новый Ford Mach станет первым электрокаром "голубого овала". Главным конкурентом Jeep Wrangler будет ожидаемый Ford Bronco, который может получить гибридную силовую установку. Ford анонсировал выпуск новых моделей, которые находятся в разработке. Все они будут "электрифицированные".

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