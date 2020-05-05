Показали китайские копии известных авто - фото

В современном мире сложно придумать что-то новое.
Поэтому некоторые китайские дизайнеры авто даже не пытались, а просто скопировали внешности уже известных марок. Подборку самых выдающихся случаев подготовили на Экономических новостях.
10. Huanghai Plutus получил внешний вид от Chevrolet Colorado. Между авто, конечно, существуют различия, но выявить их может только профессионал. Остальные довольствуются неизвестным значком на решетке радиатора.
9. Longer Yuelang X1 стал копией Range Rover Evoque. Однако этот электрокар по необъяснимым причинам щеголяет колпачками колесных дисков со значком BMW.
8. BAIC B80VJ - копия Mercedes-Benz Gelandewagen, однако у нее также имеется решетка радиатора в стиле Jeep для пущей убедительности.
7. Hawtai B35 - безусловная китайская копия Porsche Cayenne, которая в свое время задавала новые стандарты в классе спортивных кроссоверов, так что появление его копии было вполне закономерно.
6. Chery QQ - копия Daewoo Matiz. Она оказалась настолько удачной, что двери обоих моделей оказались полностью взаимозаменяемы.
5. Lifan 320 - копия Mini Cooper. Lifan 320 отличается от оригинала только ценой, которая значительно ниже.
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4. Bamin - копия Mercedes-Benz W123, которая использовала старую, но надежную конструкцию Mercedes-Benz W123. Одна из многих, кстати.
3. Shuanguan SCEO стал полной копией BMW X5. Этот китайский кроссовер привлек так много внимания, что концерн BMW даже пытался судиться с Shuanguan - увы, безуспешно.
2. Dongfeng Crazy Soldier скопировал Hummer H1. Китайцы назвали авто "сумасшедшим солдатом".
1. Geely GE скопировал роскошный Rolls-Royce Phantom.
В апреле 2020 года в Украине купили и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто. Это почти вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019-го.
В то же время нынешние показатели не стали антирекордными. 5 лет назад статистика была хуже, передает Укравтопром.
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