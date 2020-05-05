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вторник, 05 мая 2020 15:26

Показали китайские копии известных авто - фото
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В современном мире сложно придумать что-то новое.

Поэтому некоторые китайские дизайнеры авто даже не пытались, а просто скопировали внешности уже известных марок. Подборку самых выдающихся случаев подготовили на Экономических новостях.

10. Huanghai Plutus получил внешний вид от Chevrolet Colorado. Между авто, конечно, существуют различия, но выявить их может только профессионал. Остальные довольствуются неизвестным значком на решетке радиатора.

Автор: enovosty.com
  Huanghai Plutus - копия Chevrolet Colorado
Huanghai Plutus - копия Chevrolet Colorado

9. Longer Yuelang X1 стал копией Range Rover Evoque. Однако этот электрокар по необъяснимым причинам щеголяет колпачками колесных дисков со значком BMW.

Автор: enovosty.com
  Longer Yuelang X1 - копия Range Rover Evoque
Longer Yuelang X1 - копия Range Rover Evoque

8. BAIC B80VJ - копия Mercedes-Benz Gelandewagen, однако у нее также имеется решетка радиатора в стиле Jeep для пущей убедительности.

Автор: enovosty.com
  . BAIC B80VJ - копия Mercedes-Benz Gelandewagen
. BAIC B80VJ - копия Mercedes-Benz Gelandewagen

7. Hawtai B35 - безусловная китайская копия Porsche Cayenne, которая в свое время задавала новые стандарты в классе спортивных кроссоверов, так что появление его копии было вполне закономерно.

Автор: enovosty.com
  Hawtai B35 - копия Porsche Cayenne
Hawtai B35 - копия Porsche Cayenne

6. Chery QQ - копия Daewoo Matiz. Она оказалась настолько удачной, что двери обоих моделей оказались полностью взаимозаменяемы.

Автор: enovosty.com
  Chery QQ - копия Daewoo Matiz
Chery QQ - копия Daewoo Matiz

5. Lifan 320 - копия Mini Cooper. Lifan 320 отличается от оригинала только ценой, которая значительно ниже.

Автор: enovosty.com
  Lifan 320 - копия Mini Cooper
Lifan 320 - копия Mini Cooper

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4. Bamin - копия Mercedes-Benz W123, которая использовала старую, но надежную конструкцию Mercedes-Benz W123. Одна из многих, кстати.

Автор: enovosty.com
  Bamin - копия Mercedes-Benz W123
Bamin - копия Mercedes-Benz W123

3. Shuanguan SCEO стал полной копией BMW X5. Этот китайский кроссовер привлек так много внимания, что концерн BMW даже пытался судиться с Shuanguan - увы, безуспешно.

Автор: enovosty.com
  Shuanguan SCEО - копия BMW X5
Shuanguan SCEО - копия BMW X5

2. Dongfeng Crazy Soldier скопировал Hummer H1. Китайцы назвали авто "сумасшедшим солдатом".

Автор: enovosty.com
  Dongfeng Crazy Soldier - копия Hummer H1
Dongfeng Crazy Soldier - копия Hummer H1

1. Geely GE скопировал роскошный Rolls-Royce Phantom.

Автор: enovosty.com
  Geely GE - копия Rolls-Royce Phantom
Geely GE - копия Rolls-Royce Phantom

В апреле 2020 года в Украине купили и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто. Это почти вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019-го.

В то же время нынешние показатели не стали антирекордными. 5 лет назад статистика была хуже, передает Укравтопром.

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