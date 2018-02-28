Показали, как будет выглядеть Volkswagen T-Roc Convertible

Фото: autoexpress

Появились первые фото кабриолета повышенной проходимости Volkswagen T-Roc Convertible.

Изображение модели опубликовал дизайнер Клебер Сильва VW T-Roc Convertible на сайте Behance, пишет infocar.

Кабриолет повышенной проходимости визуально будет очень похожим на обычный компактный кросс Volkswagen T-Roc. Авто будет иметь мягкий складывающийся верх.

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Компания планирует инвестировать более €80 млн на заводе Оснабрюк в Германии для производства T-Roc Convertible. Годовая производственная мощность для T-Roc Convertible будет составлять 20 тыс. единиц.

Начало выпуска новинки запланировали на 2020 год.

Модельный ряд Volkswagen Polo 2018 пополнит кроссовер. Премьера может состояться в 2018 году. Новый Volkswagen Polo во внедорожном исполнении может получить приставку Alltrack в имени или сохранить старое название CrossPolo.