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среда, 19 февраля 2020 17:41

Показали электрошаттл Jaguar
6

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Концепт электрического автомобиля Project Vector
Фото: Jaguar
Концепт электрического автомобиля Project Vector
Концепт электрического автомобиля Project Vector
Концепт электрического автомобиля Project Vector
Концепт электрического автомобиля Project Vector

Британский автопроизводитель Jaguar представил концепт электрического автомобиля Project Vector.

Машину создали в рамках усилий компании по уменьшению выбросов углерода и ее взгляда на автономные электрические автомобили будущего в городах, сообщают в компании.

Внешним видом машина похожа на шаттл. Ее длина составляет четыре метра. Она может перевозить до четырех человек.

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В компании добавили, что электрокар также "готов к автономным поездкам". Электробатарея установлена ​​в полу транспортного средства.

В Jaguar планируют вывести автомобиль для тестирования на дороги в британском городе Ковентри в конце следующего года.

Jaguar разработал обновления программного обеспечения для своего первого электрокара I-Pace.

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