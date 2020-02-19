Показали электрошаттл Jaguar

Фото: Jaguar

Британский автопроизводитель Jaguar представил концепт электрического автомобиля Project Vector.

Машину создали в рамках усилий компании по уменьшению выбросов углерода и ее взгляда на автономные электрические автомобили будущего в городах, сообщают в компании.

Внешним видом машина похожа на шаттл. Ее длина составляет четыре метра. Она может перевозить до четырех человек.

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В компании добавили, что электрокар также "готов к автономным поездкам". Электробатарея установлена ​​в полу транспортного средства.

В Jaguar планируют вывести автомобиль для тестирования на дороги в британском городе Ковентри в конце следующего года.

Jaguar разработал обновления программного обеспечения для своего первого электрокара I-Pace.