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среда, 31 марта 2021 11:42

Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes

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31 марта 1901 года Вильгельм Майбах создал первый автомобиль Mercedes-35 PS. Он стал новым стандартом автомашин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Автор: Mercedes-Benz
  Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes
Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes

Вильгельм Майбах разработал и собрал новаторский автомобиль с 5,9-литровым четырехцилиндровым двигателем для недели гонок в Ницце. Его мощность составляла 35 лошадиных сил, что позволило развивать максимальную скорость до 100 км/ч.

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Автор: Mercedes-Benz
  Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes
Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes

В 1902 году Mercedes становится официальным товарным знаком. В это же время свет увидели первые модели компании, которые сразу произвели революцию в машиностроении. Они были не только красивыми, но и технически совершенными.

Первый автомобиль с бензиновым двигателем, которым начали пользоваться, создали одновременно несколько независимых немецких изобретателей. Карл Бенц построил свой первый автомобиль в 1885 году в Мангейме.

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Дата
31
марта

Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes

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