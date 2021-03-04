Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт фото: pmg.ua

В прошлом месяце Верховная Рада Украины проголосовала за существенное увеличение штрафов для водителей. За соответствующий законопроект проголосовали 325 нардепов.

Подняли также штраф за разговор по телефону за рулем без гарнитуры. Теперь такой штраф составит 510 грн.

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"Есть непопулярные меры по решению этой проблемы, которые власть боится применять. Одна из таких мер - это запрет сильной тонировки стекол. Многие водители, которые едут в Европу, знают, что полиция заставляет снимать тонировочную пленку. Во многих странах вообще запрещено иметь любую пленку на окнах. В Украине практически все автомобили тонированные, водителей не видно. Если водителя не видно, то зафиксировать момент его разговора по телефону тоже практически невозможно. Полицейские просто не видят этого. Решение проблемы заключается только в одном - запретить тонирование", - говорит Gazeta.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

В Украине в течение 2020-го произошли более 168 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3541 человек и 31 974 человека травмированы. Главными причинами ДТП с погибшими или пострадавшими в прошлом году были: превышение безопасной и установленной скорости движения; нарушение правил маневрирования; нарушение правил проезда перекрестков; нарушение правил проезда пешеходных переходов; несоблюдение дистанции.