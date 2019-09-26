Почему не стоит устанавливать фиксированную цену для старых "евроблях" - объяснение эксперта

При расчете стоимости растаможки машины лучше всего учитывать ее стандарт Фото: vin.go.ua

Самые большие проблемы возникают при растаможивании автомобилей старше 10 лет.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов хочет сделать фиксированную цену за растаможку старых транспортных средств с иностранной регистрацией.

"Я не уверен, что это хорошая идея, - говорит журналист и автомобильный обозреватель Тарас Брязгунов. - Машины бывают разные - с двигателем на полтора литра и на шесть. Нецелесообразно, чтобы владелец десятилетнего Porsche платил столько же, как и человек, купивший Opel 2000 года выпуска ".

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По словам Нефедова, оценить стоимость автомобиля, которому 15 лет, и смотреть, сколько раз он был бит или окрашенный, для таможни достаточно трудно и проблемно.

"Градация действительно должна быть, но не так, как сейчас, - добавляет Брязгунов. - Лучше при расчете стоимости растаможки учитывать не коэффициент возраста машины, а ее стандарт - "Евро-2" или "Евро-5".

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады разрабатывает законодательные изменения, касающиеся упрощения растаможивания евроблях.