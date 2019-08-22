Почалися тести нового покоління Hyundai Tucson

Фото: Motor1

Сейчас Нyundai Tucson проходит тесты трансмиссии.

Фото модернизированного кроссовера попали в объективы фотошпионов. На них машина, задрапированная в плотный камуфляж, тянула за собой тяжелый прицеп, передает Motor1.

Вероятно, что такая версия Tucson будет иметь 2,5-литровый мотор Theta3 и восьмиступенчатый автомат. По предварительным данным, будет версия двигателя с атмосферной модификации и с турбонаддувом.

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Дополнят автомобиль 1,6-литровым дизелем для европейского рынка и, возможно, гибридной силовой установкой от Hyundai Sonata.

Никакие данные о внешнем виде пока неизвестны. Ожидается, что презентация Tucson состоится во второй половине 2020 года.

Hyundai представила в Корее свой первый автомобиль с солнечным крышей. Новый Sonata Hybrid уже доступен в Корее и скоро должен появиться в Северной Америке.