По окна в воде: как автомобили движутся по затопленным улицам

Несколько дней в Киеве идут дожди. Так, 25 июля в городе прошел ливень. В нескольких районах столицы был град. За 3 часа выпала трехмесячная норма осадков.

Дренажные системы не справлялись с большим количеством воды. Затопило улицы, дороги и подземные переходы. В некоторых местах вода поднялась до 2 м. Из-за плохого оттока воды столичные троллейбусы и трамваи нескольких маршрутов прекратили движение. Произошли перебои с электроэнергией, вследствие чего не работали светофоры.

Автор: ТСН В результате сильного ливня полностью было парализовано движение транспорта в разных районах Киева.

Gazeta.ua собрала видео, как автомобили передвигались по затопленным улицам столицы.

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25 июля столицу накрыла гроза. Последствия непогоды активно обсуждали в социальных сетях. Часть путепровода по улице Елены Телиги над улицей Кирилловской обвалилась. Конструкции смыло дождем, бетонные плиты съехали вниз.