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PLC.UA – открывают не только Америку

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Доставка автомобилей в Украину – направление не новое. Число компаний, которые оказывают данные услуги, постоянно растет. Большинство из них специализируются на каком-то одном направлении. Но есть на украинском рынке и гиганты, охватывающие сразу несколько профилей.

  PLC.UA – лидер рынка доставки авто в Украину, который одновременно закрывает такие направления, как США, Корея, Европа, ОАЭ
PLC.UA – лидер рынка доставки авто в Украину, который одновременно закрывает такие направления, как США, Корея, Европа, ОАЭ

Такой компанией является PLC.UA – лидер рынка, который одновременно закрывает такие направления, как США, Корея, Европа, ОАЭ. Сотни авто ежемесячно доставляются в Украину, благодаря работе профессионалов, о чем свидетельствую отзывы довольных клиентов. Специалисты компании с удовольствием поделились информацией о том, как же им удается закрывать потребности украинских клиентов.

Без лишних движений – услуги "под ключ"

Именно предоставление полного спектра услуг, является одним из УТП компании PLC.UA. Что сюда входит?

• Подбор автомобиля, исходя из запросов клиента.
• Обязательная проверка, а после, покупка.
• Доставка ТС в Украину.
• Таможенная очистка.
• Сертификация и постановка на украинский учет.

Таким образом, каждый клиент PLC.UA на выходе получает оформленный автомобиль на номерах. Согласитесь, удобно? Нет необходимости обращаться дополнительно куда либо, тратить собственное время и деньги. Достаточно доверить работу специалистам, которые занимаются этим ежедневно.

  PLC.UA – лидер рынка доставки авто в Украину, который одновременно закрывает такие направления, как США, Корея, Европа, ОАЭ
PLC.UA – лидер рынка доставки авто в Украину, который одновременно закрывает такие направления, как США, Корея, Европа, ОАЭ

Ориентированность на клиента

Политика предложений в компании строится исключительно на изучении клиентского спроса. Основная задача – дать клиенту выбор, то есть предложить ряд оптимальных вариантов под изначальный бюджет.

Как раз то, что PLC.UA специализируется на доставке авто не только из США, позволяет предоставить клиентам широкий выбор вариантов. В то время как конкуренты ограничиваются чем-то одним.

Гарантии

Покупка вслепую – это то, что некоторых настораживает в вопросе приобретения авто не в Украине. Ведь при заказе автомобиля, вы его фактически не видите и не можете потрогать. В PLC.UA этот момент проработан на 100%. Здесь каждый получает обязательную, тщательную проверку авто перед покупкой.

Клиенту предоставляются фото, видео и полный информационный отчет о состоянии ТС. Никаких утопленников, "котов в мешке", также не скроется от специалистов PLC.UA скрученный пробег и реальное состояние ЛКП. И только после этого принимается решение о покупке или дальнейшем поиске.

  PLC.UA – лидер рынка доставки авто в Украину, который одновременно закрывает такие направления, как США, Корея, Европа, ОАЭ
PLC.UA – лидер рынка доставки авто в Украину, который одновременно закрывает такие направления, как США, Корея, Европа, ОАЭ

Не менее важный, момент – ценообразование. Не стоит забывать, что цены на авто под заказ, выгодно отличаются от тех, которые представлены на украинских площадках. В среднем, экономия составляет 1500-2000 долларов. Доставка авто из США, Кореи, Европы, ОАЭ – это верный способ приобрести хороший автомобиль, не потратив все деньги мира. И такую работу лучше доверить специалистам – PLC.UA.

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