Первым транспортом, который производила Mitsubishi, были судна

Автор: Wikipedia Основатель Mitsubishi - Ятаро Ивасаки

9 января 1835 родился Ятаро Ивасаки - основатель марки Mitsubishi.

Ивасаки Ятаро происходил из обедневшего самурайского рода. При жизни он был учеником известного японского реформатора и просветителя Ёсиды Тое. После смерти последнего Ивасаки в течение 3-х месяцев был руководителем одного из филиалов владений Тоса и начальником его бюро по экспорту и импорту.

Через некоторое время Ятаро приобрел одну из торговых филиалов и стал ее директором. Логотип фирмы, которую он назвал Мицубиси есть сочетанием семейного герба Ивасаки и эмблемы клана Тоса. За год до до смерти он открыл ряд судостроительных и судоремонтных предприятий.

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Ивасаки был энергичной и напористой личностью. Очень часто мужчина вел себя высокомерно. Чтобы не делиться своей властью и полномочиями он всегда самостоятельно принимал все решения. Из-за смерти в 1885 году он не успел заняться производством автомобилей, потому что тогда их еще не начали изготавливать.

Компанию Mitsubishi основали в 1873 году. Сначала она была судостроительной и судоремонтной организацией. После нескольких смен названий, через два года она стала Mitsubishi Mail Steamship Company - Почтовая пароходная компания Мицубиси.