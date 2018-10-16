Первый в истории - автомобиль Ford преодолел опасное испытание

Ford Mustang первый в истории автомобилей прошел Нордшляйфе в дрифт.

Северную петлю гоночной трассы Нюрбургринг в Германии прошел в заносе более 20 км водитель авто Ford, сообщили в компании.

Водителем стал чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший за рулем своего 900-сильного Ford Mustang RTR с двигателем Ford Performance 5.0 Aluminator XS.

Ford Mustang стал первым в истории автомобилем, прошедший Нордшляйфе в дрифт. Фото: Ford

Для Гиттин-младшего это была "возможность хорошо провести время, а не показать лучшее время круга". Но все равно в процессе он разогнался до 240 км/ч, уничтожил три комплекта покрышек и пришел к 6-й передачи, входя в повороты.

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Ford Mustang стал первым в истории автомобилем, прошедший Нордшляйфе в дрифт. Фото: Ford

"Дрифт на Нюрбургринге стал самым большим вызовом в моей жизни: люди спрашивали, возможно ли это в принципе, многие не верили, что водитель и автомобиль могут уцелеть после такого испытания. Что-то внутри заставило меня взяться за это дело, чтобы решить эти сомнения ", - сказал водитель.

Дрифт был удачным благодаря:

- Ограничитель поворота колеса Mustang установили на 65º.

- Для дрифта в течение 20,76 км понадобилось 3 комплекта шин Nitto, которые могли бы пройти более 144 тыс. км в обычном режиме.

- Во время съемок видео был уничтожен один квадрокоптер.

Ford Mustang стал первым в истории автомобилем, прошедший Нордшляйфе в дрифт. Фото: Ford

- Максимальная скорость во время съемок составляла 241 км/ч - больше не позволяла трансмиссия.

- 5-литровый двигатель с компрессорным нагнетателем Vortech JL Trim Supercharger способен развивать от 700 до 900 лошадиных сил в зависимости от настройки.

- Для записи уникальных звуков, сопровождающих прохождение трассы, в кабине Ford Mustang было установлено 6 микрофонов.

Ford будет производить электрические фургоны для Deutsche Post. Выпуск грузовиков с электрическим приводом и питанием от аккумуляторных батарей осуществлять на заводе Ford в Кельне, сообщает украинский представитель компании.