Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч

Фото: Владимир Мукан

В этот день в 1886 году выдали патент на первый автомобиль в мире. Его получил немецкий инженер Карл Бенц.

Изобретателю дали имперский патент с номером 37435. В честь этого он соответственно назвал свою машину - Benz Patent Motorwagen.

Это был трехколесное транспортное средство без кузова в современном понимании. С виду первая машина напоминала трехколесный велосипед с трубчатым каркасом и деревянными панелями.

"Вид этой машины часто сравнивают с велосипедом. И это не случайно. Ведь инженер использовал велосипедные педали и технические решения по двухколесной техники. В отличии от Готлиба Даймлера, который тоже одним из первых создал автомобиль, Бенц делал машину полностью - со своим двигателем, кузовом и тому подобное. Даймлер же просто установил двигатель в фактически привычный воз для лошадей", - говорит Gazeta.ua автоэксперт Николай Руденко.

Изобретатель не предусмотрел привычного бака для горючего

Румпель на носовой части машины выполнял роль руля. Место водителя и пассажира было на диване за этим рычагом. За спинкой сиденья Бенц расположил двигатель.

Гигантский маховик и коленчатый вал были ничем не закрыты. Можно было увидеть, как они работают. Крутящий момент от двигателя к задним колесам передавался через пас и цепи.

"Двигатель был установлен одноцилиндровый, двухтактный. Его сконструировал также Карл Бенц.Цикаво, что он использовал довольно прогрессивные по тем временам технологии - электроподжиг, механический привод впускного клапана. Его силовой агрегат был будет громким и вообще автомобиль имел одно из недоработок - изобретатель не предусмотрел привычного бака для горючего. Им служила литровая банка ", - рассказывает специалист.

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Двигатель объемом 0,9 литров развивал мощность 0,9 лошадиных сил. Набирал обороты медленно.

"Эта машина могла разогнаться до 15 километров в час. Хотя по современным меркам это немного, тогда эта машина совершила прорыв в технологиях. После того, как жена инженера осуществила пробег Германией на авто и транспортное средство показали на выставках, люди начали интересоваться самоходными экипажами", - говорит Николай Руденко.

В этот день 1896 американский физик Эмиль Груббе первым в мире начал лечить рак радиоактивным излучением.