Первые электрокроссоверы Cadillac раскупили менее чем за 20 минут

18 сентября в Cadillac стартовал предзаказ на первые серийные электрические кроссоверы Lyriq.

Все доступные электромобили в единой доступной комплектации Debut Edition покупатели зарезервировали в течение 19 мин., сообщает официальный сайт Cadillac.

"Цена в США стартует от $58 795. Сумма депозита для бронирования составила всего $100", - говорится в сообщении.

Электрический внедорожник длиной 5 м презентовали в апреле 2021 года. Силовая установка авто состоит из единого электромотора, установленного на задней оси, который развивает 340 л. с. В комплектацию Debut Edition входят панорамная крыша, медиа-система с 33-дюймовым экраном, аудиосистема на 19 динамиков, система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Фото: cadillac.com

Электромобиль укомплектовали батареей емкостью 100 кВт*ч, обеспечивающей до 480 км на одной зарядке. Бортовое зарядное устройство имеет мощность 19,2 кВт. Поддерживается зарядка постоянным током от терминалов мощностью до 190 кВт.

Компания не разглашает количество проданных кроссоверов. Ориентировочно их выпустили тиражом 1,5-5 тыс. машин.

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7 сентября в Мюнхене представили электрический внедорожник Mercedes Concept EQG - предсерийный прототип будущего электрического Гелендвагена. В прототипе использовали узнаваемый силуэт гелика со всеми знаковыми элементами. Электрическая линейка EQ насчитывает три кроссовера и флагманский седан EQS - электрический аналог S-Class. Также в Мюнхене дебютировали EGE как альтернатива традиционному E-Class и высокопроизводительный вариант AMG EQS.