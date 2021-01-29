Пандемия не помешала - больше всего машин украинцы завезли из США

у кого украинцы больше покупают авто фото: pronews.com.ua

Жесткий карантин и перекрытые границы не повлияли на желание украинский иметь авто. В прошлом году отечественные автолюбители потратили на импортные машины $ 3,5 млрд. Это на 110 млн меньше, чем 2019-го.

После весенней паузы объемы импорта ежемесячно увеличивались. В декабре показатели выросли до рекордных $ 364 млн в месяц, сообщает Государственная таможенная служба.

Чаще всего украинцы покупали новые и подержанные автомобили в США - $ 664,8 млн, на 2-м месте Япония - $ 662,6 млн. В Германию в целом переслали $ 560,5 млн, а в Польшу $ 165 млн.

В списке также Словакия - $ 162,1 млн, Румыния - $ 148,1 млн, Венгрия, $ 137,9млн, Южная Корея - $ 131 млн, Чехия - $ 1215 млн и Канада - $ 54 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Джип" по-украински - с универсала C-класса сделали вездеход

В 2020 году больше всего денег украинские покупатели заплатили за машины японского производства. Впрочем, американские производители отстали от японцев ненамного.