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понедельник, 16 ноября 2020 11:33

Открыли крупнейшую в мире станцию для зарядки электромобилей

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Открыли крупнейшую в мире станцию для зарядки электромобилей
Компания Маска уже имеет несколько станций Supercharger в Китае, однако на каждой из них лишь полсотни зарядок. Фото: pixabay

Самую большую в мире станцию Supercharger для подзарядки электрических автомобилей открыла в США компания Tesla Илона Маска.

На станции, расположенной неподалеку от Лос-Анджелеса в штате Калифорния, есть 56 электрических заправочных колонок для подзарядки, сообщает портал Electrek.

В этом районе есть много больших магазинов и ресторанов, что позволяет покупателям заряжать свой автомобиль во время шопинга или ужина.

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На станции также установлены навесы, защищающие электромобили от солнечного перегрева во время подзарядки.

Компания Маска имеет несколько станций Supercharger в Китае, однако на каждой из них лишь полсотни зарядок.

Производить и продавать алкоголь начала компания Илона Маска Tesla. Tesla Tequila стоит $250 за бутылку, сообщили на сайте компании. Напиток будут разливать в специальные стеклянные бутылки в форме молнии, а стоимость одной такой - $250. Поставки будут осуществляться только в США. Reuters сообщает, что все бутылки уже раскупили.

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