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четверг, 12 сентября 2019 18:24

Основные новинки Франкфуртского автосалона
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12 сентября в немецком Франкфурте начался 68-й международный автосалон.

Событие продлится до 22 сентября. На нем выставили новинки автопрома и устраивают тест-драйвы машин.

Представили новинки многих автомобильных брендов - Audi, BMW, Jaguar, Honda, Hyundai, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen и др.

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Большинство премьер автосалона во Франкфурте имеют электрический или гибридный приводы. Список и технические характеристики некоторых из представленных новинок.

Porsche Taycan

Автор: 5koleso.ru
  Porsche Taycan
Porsche Taycan

Первый электромобиль компании в конце августа установил рекордное время прохождения Северной петли Нюрбургринга длиной 20,6 км за 7,42 мин. До 80% электромобиль заряжается за 22 мин. На полном заряде Taycan может проехать 450 км. До сотни его топовая версия разгоняется за 2.8 с.

Audi AI: TRAIL quattro

Автор: Auto24
  Audi AI: TRAIL quattro
Audi AI: TRAIL quattro

Вездеходный электромобиль не имеет свесов и может менять высоту клиренса. На каждом его колесе установлен отдельный электромотор мощностью более 100 л.с. Концепт не имеет дифференциалов, блокировок и пониженных передач.

Audi S5

Автор: InfoCar.ua
  Audi S5
Audi S5

Европейский вариант S5 получил 3-литровый турбодизель мощностью 347 л. с. В других странах остался бензиновый турбированный 3-литровый мотор мощностью 354 л. с. В базовую систему Audi S5 входит дисплей виртуальной приборной панели размером 12,3 дюйма и новая мультимедийная система с экраном в 10,1 дюйма. Ею можно управлять с помощью сенсоров.

Audi А5

Автор: Автоцентр
  Audi А5
Audi А5

В нем представлены два 2-литровых бензиновых турбомоторы мощностью 190 л. с. и 245 л. с. Дизельных двигателей три: 2-литровые TDI мощностью 163 л. с. и 190 л. с. и V-образный 6-цилиндровый 3-литровый турбодизель мощностью 231 л. с. Изменения Audi А5 коснутся решетки радиатора, бампера и головной оптики.

BMW X6

Автор: Автоцентр
  BMW X6
BMW X6

Третье поколение X6 от BMW получит схожие черты с другими новинками бренда. Самым мощным двигателем станет 523-сильный 4,4-литровый бензиновый V8. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4.4 с. Новый BMW X6 стал больше предшественника. Длина выросла на 26 мм, а ширина - на 15 мм. Большей стала и колесная база. Объемы салона никак не изменились.

Mercedes-Benz EQS и GLB

Автор: InfoCar.ua
  Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB

Электродвигатели автомобиля EQS разгоняют его до 100 км/ч за 4,5 с. Заряда батареи хватает на 700 км хода. Через 20 мин аккумулятор заряжается до 80%.https://gazeta.ua/articles/avto/_hyundai-pokazav-remiks-na-svoyu-pershu-model-v-suchasnomu-elektroformati/927191

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Компактный внедорожник GLB получит 2-литровый гибридный аккумулятор мощностью 302 л. с. Флагман AMG 45 иметь мощность 416 л. С.

Lamborghini Sian

Автор: Автоцентр
  Lamborghini Sian
Lamborghini Sian

Гибридная модель получила бензиновый и электрический двигатели. За 2,8 с. машина достигает скорости 100 км/ч. Максимальная скорость, на которую способен разогнаться автомобиль равна 350 км/ч. Lamborghini Sian выпустят ограниченной партией в 63 экземпляра. Каждый построят с учетом конкретных пожеланий будущего владельца.

Volkswagen ID.3

Автор: Autoua
  Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3

Электромобиль спроектирован на платформе MEB. Мощность его двигателей, по одному на каждой оси, составляет 306 л.с. Запаса батареи ID.3 хватает на 500 км езды. Вслед за ним компания продемонстрирует Volkswagen ID.4.

В этом году во Франкфуртском автосалоне отказались участвовать Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo.

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Сейчас вы читаете новость «Основные новинки Франкфуртского автосалона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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12
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