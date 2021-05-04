Основали мощную машиностроительную компанию

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2241
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 711
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1098
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 684
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Просмотров: 1341
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2232
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3762
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
8
5
6
5
Стоит 5,4 млн грн: на продажу выставили уникальный Alfa Romeo
Стоит 5,4 млн грн: на продажу выставили уникальный Alfa Romeo
Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан
Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Мощность 350 л. с.: продают Range Rover принца Уильяма
Мощность 350 л. с.: продают Range Rover принца Уильяма
Будет пять комплектаций: Toyota Proace возвращается
Будет пять комплектаций: Toyota Proace возвращается
Видео
Все видео
Возродили довоенную Skoda Popular
Возродили довоенную Skoda Popular
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Заметили уникальный суперкар Lamborghini
Заметили уникальный суперкар Lamborghini
Раритетную пожарную машину оборудовали двигателем от Porsche
Раритетную пожарную машину оборудовали двигателем от Porsche
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 711
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 684
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 423
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2232
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3762
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 441
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
вторник, 04 мая 2021 11:09

Основали мощную машиностроительную компанию

  Комментировать
Основали мощную машиностроительную компанию
4 мая: основали компанию Rolls-Royce Limited фото: avtoshark.com

4 мая 1904 года в Англии конструктор Генри Ройс и авиатор Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием Rolls-Royce Limited. Это автомобильная люкс-марка и одноименная машиностроительная компания, которая специализировалась на производстве автомобилей и авиадвигателей.

В 1971 году Rolls-Royce Limited потерпела банкротства и была национализирована. В 1973-ем автомобильное подразделение отделили от Rolls-Royce Limited как Rolls-Royce Motors.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ввели первые автомобильные номера в мире

Компания Rolls-Royce Limited просуществовала до 1987 года. После реприватизации прежнее энергостроительное отделение фирмы получило название Rolls-Royce plc.

Штаб-квартира Rolls-Royce Motor Cars Ltd расположена в городе Дерби, что в Великобритании.

31 марта 1901 года Вильгельм Майбах создал первый автомобиль Mercedes-35 PS. Он стал новым стандартом автомашин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Авто получило 5,9-литровый четырехцилиндровый двигатель. Его мощность составляла 35 л. с., что позволило развивать максимальную скорость до 100 км/ч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Основали мощную машиностроительную компанию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Основали мощную машиностроительную компанию

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 24508
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 6795
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 6705
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 5715
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
 Просмотров: 5139
Авто
Возродили довоенную Skoda Popular
Возродили довоенную Skoda Popular
 Просмотров: 639
В Украине продажи новых автомобилей выросли на 30%
В Украине продажи новых автомобилей выросли на 30% Просмотров: 198
К 2030 году количество электромобилей в мире значительно возрастет
К 2030 году количество электромобилей в мире значительно возрастет Просмотров: 144
Врезался на скорости 218 км/ч: погиб чемпион "Формулы-1"
Врезался на скорости 218 км/ч: погиб чемпион "Формулы-1"
 Просмотров: 1413
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
 Просмотров: 3762
Больше всего комментируют
4
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
3
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
2
При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США
1
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1
Открыли первый конный трамвай
Голосов: 16041
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть