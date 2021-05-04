Основали мощную машиностроительную компанию

4 мая: основали компанию Rolls-Royce Limited фото: avtoshark.com

4 мая 1904 года в Англии конструктор Генри Ройс и авиатор Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием Rolls-Royce Limited. Это автомобильная люкс-марка и одноименная машиностроительная компания, которая специализировалась на производстве автомобилей и авиадвигателей.

В 1971 году Rolls-Royce Limited потерпела банкротства и была национализирована. В 1973-ем автомобильное подразделение отделили от Rolls-Royce Limited как Rolls-Royce Motors.

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Компания Rolls-Royce Limited просуществовала до 1987 года. После реприватизации прежнее энергостроительное отделение фирмы получило название Rolls-Royce plc.

Штаб-квартира Rolls-Royce Motor Cars Ltd расположена в городе Дерби, что в Великобритании.

31 марта 1901 года Вильгельм Майбах создал первый автомобиль Mercedes-35 PS. Он стал новым стандартом автомашин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Авто получило 5,9-литровый четырехцилиндровый двигатель. Его мощность составляла 35 л. с., что позволило развивать максимальную скорость до 100 км/ч.