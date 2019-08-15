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Опубликовали список электрокаров, которые можно купить в Украине

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Опубликовали список электрокаров, которые можно купить в Украине
Cписок электрокаров, что можно купить в Украине. Фото: из открытых источников

В Европе покупатели электрокаров могут выбирать из числа 60 моделей. В украинцев выбор меньше, особенно, если выбирать из новых машин у официальных дилеров.

В Украине, парк электромобилей сейчас формируют около 50 моделей электромобилей 27 брендов. Официальные дилеры крайне неохотно выводили на рынок батарейные авто. Подавляющее большинство такого транспорта составляют подержанные машины.

Самыми массовыми моделями электрокаров на украинском рынке является Nissan Leaf - 69% парка, BMW i3 - 5% и TESLA Model S - 4,2%. При этом из них только BMW i3 доступна для приобретения у "официалов".

За 7 месяцев 2019-го украинцы приобрели 368 новых и 3653 подержанных электрокаров. Показатели выросли почти на половину, по сравнению с 2018-м. Хотя это еще "несерьезно", по сравнению с другими странами.

Среди электрокаров, которые продавали в Украине новыми, - 17 моделей. В списке они упорядочены по популярности:

• JAGUAR I-Pace

• HYUNDAI Kona

• TESLA Model 3

• NISSAN Leaf первого поколения

• BMW i3

• NISSAN Leaf второго поколения

• TESLA Model X

• HYUNDAI Ioniq

• BMW i3

• RENAULT Zoe

• TESLA Model S

• AUDI e-tron

• JAC iEV 7S

• CHEVROLET Bolt

• KIA Soul

• VOLKSWAGEN Golf

• FORD Focus

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Среди б/у электрокаров, которые завозятся к нам из Европы и США, выбор больше: доступны 38 моделей. Кроме тех, которые названы в перечне новых:

• RENAULT Kangoo

• FIAT 500

• MERCEDES-BENZ B W246

• MERCEDES-BENZ B W245

• SMART Fortwo

• TOYOTA RAV4

• CHEVROLET Spark

• RENAULT Fluence

• MITSUBISHI I-miev

• NISSAN NV200

• HYUNDAI Ioniq

• CITROEN C1

• BIO evA-4

• VOLKSWAGEN Up!

• BIO evA-5

• FORD Transit

• VANTAGE EVX 1000

• BIO evA-3

• BLUECAR B1

• GAIA X8

• PEUGEOT Ion

• RENAULT Twizy

• THINK City

Согласно информации издания Transport & Environment, сейчас в Европе представлено около 60 различных моделей электромобилей. До 2021-го их количество возрастет до 214. Вероятно, что с расширением количества электрических моделей на мировом рынке будет увеличиваться количество моделей электрокаров и в нашей стране. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Министерство внутренних дел инициировало изменение порядка регистрации, снятия с учета и перерегистрации автомобилей.

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