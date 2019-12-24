Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли

Фото: students.uni-vologda.ac.ru

26 декабря 1978 стартовала первая в истории супермарафонська гонка из Франции до Сенегала - авторалли "Париж-Дакар".

В 1977 году французский мотоциклист Тьерри Сабин потерялся в Ливийской пустыне во время участия в ралли "Абиджан - Ницца". Его нашли через три дня. Такое приключение вдохновило Тьерри организовать в 1978 году первый ралли-марафон "Париж - Дакар". С того периода гонка проходит ежегодно в январе.

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В первом ралли приняли участие 80 экипажей на автомобилях, 90 мотоциклистов и 12 экипажей на грузовиках. В течение трех недель участники преодолели 10 тыс. км, включая 3168 км спецучастков трассы, проходящих по территории Франции, Алжира, Нигера, Мали, Верхней Вольты и Сенегала. Из 182 участников успешно финишировали только 74.

Из-за того, что на первом ралли не было разделения по категориям и классам, автомобили и мотоциклы шли в общем зачете. Первым победителем ралли Дакар стал француз Сирил Неве на мотоцикле Yamaha XT500.