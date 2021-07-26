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понедельник, 26 июля 2021 18:53

Ограничили въезд грузовиков в Киевскую область

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Ограничили въезд грузовиков в Киевскую область
Въезд в область ограничили в связи с жарой. Фото: pexels.com

В связи с жарой ограничили въезд грузовиков в Киевскую область.

С 13:45 26 июля в области ограничили движение транспорта весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т, сообщило Министерство внутренних дел.

Въезд ограничили из-за превышения дневной температуры воздуха на более чем +28°C.

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Ограничение касается всех подъездов в Киевскую область. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

27 июля максимальная температура воздуха в Украине составит +28...33°С. Аномальных +37...39°С пока не видно, однако +30...33°С еще попекут людей, траву и деревья, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Дата
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