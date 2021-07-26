В связи с жарой ограничили въезд грузовиков в Киевскую область.
С 13:45 26 июля в области ограничили движение транспорта весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т, сообщило Министерство внутренних дел.
Въезд ограничили из-за превышения дневной температуры воздуха на более чем +28°C.
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Ограничение касается всех подъездов в Киевскую область. О снятии ограничений сообщат дополнительно.
27 июля максимальная температура воздуха в Украине составит +28...33°С. Аномальных +37...39°С пока не видно, однако +30...33°С еще попекут людей, траву и деревья, сообщает синоптик Наталья Диденко.
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